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Devler Ligi'nde haftanın golü Kerem’den

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

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Devler Ligi'nde haftanın golü Kerem’den
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 71. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.
25 yaşındaki oyuncunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi.
Kerem, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den Martin Odegaard'ın da yer aldığı listede birinci olmayı başardı.
 
 
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