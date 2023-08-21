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Devler Ligi elemelerinde play-off heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak. Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba günü Molde ile deplasmanda karşılaşacak

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Devler Ligi elemelerinde play-off heyecanı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, çarşamba günü Norveç'in Molde takımına konuk olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

22 Ağustos Salı:

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)

Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka)

Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

23 Ağustos Çarşamba:

Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Molde (Norveç) - Galatasaray

Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan)

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