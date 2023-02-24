Dev kulüplerin altyapısı para basıyor

Avrupa'da transfer dönemi sona ererken, kulüpler oyunculara milyonlarca avro para harcadı. Bazı takımlar ise altyapıdan çıkardığı oyuncular ile şu ana kadar kasasını doldurdu

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri altyapı akademilerinden çıkardığı futbolcular ile kasalarını dolduruyor.

Zirvede Portekiz Ekibi Benfica var. Kartallar, şu ana kadar altyapıdan çıkardığı oyunculardan 670 milyon avro kazandı.

Lizbon ekibi, sadece JoaoFelix satışından 120 milyon avroyu kasasına koydu.

Benfica'yı 630 milyon avroluk genç oyuncu değerleri ile İngiliz devi Chelsea takip ediyor. Mavilerin, altyapıdan çıkardığı Mason Mount'un 70 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

Katalan ekibi Barcelona, 581 milyon avroluk genç oyuncuları ile 3'üncü sırada.

Hollanda ekibi Ajax da Avrupa devlerinin arasında yerini aldı. Ajax, 555 milyon avro ile üst sıraları takibini sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar sadece Matthijs de Ligt transferinden 85 milyon avro bonservis elde etti.

Manchester City'nin genç yeteneklerinin piyasa değeri ise 510 milyon avro. Gök mavilerin yıldız oyuncusu Phil Foden, 110 milyon avro değere sahip.

