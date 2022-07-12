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Dani Alves'ten Barcelona'ya ağır eleştiri

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Dani Alves, eski kulübü Barcelona'ya ağır eleştiriler yöneltti. Kulüpten uzak kaldığı 5 yıl boyunca geri dönmeyi beklediğini söyleyen efsane sağ bek, ayrılık şeklinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti

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Dani Alves'ten Barcelona'ya ağır eleştiri

2016'daki ayrılığın ardından 5 yıl sonra Barcelona’ya geri dönen Alves, kulüpte geçirdiği yarım sezonun ardından bir kez daha ayrılık yaşadı.
Brezilyalı yıldız, Barcelona’nın kulüpte tarih yazan oyuncularını önemsemediğini iddia etti.
Xavi’ye ve Başkan Juan Laporta’ya sonsuza kadar minnet duyacağını belirten Alves, genç oyuncuların da takımın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Buna rağmen saha dışında yönetim hatalarının çokluğundan yakınan Brezilyalı yıldız, kulüpteki düşünce yapısının tamamen değiştiğini ifade etti.
Futbolun dengeli ve kolektif bir oyun olduğunu dile getiren efsane oyuncu, Barcelona’nın bunun dışında kaldığını sözlerine ekledi.
Dani Alves, Barcelona’daki son döneminde Ligde 13 maçta 1 gol atıp 3 asist yapmıştı.
 

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Etiketler; #Barcelona #Alves
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