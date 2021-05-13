Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla 100. golüne imza attı. Ronaldo, üç farklı takımla 100 gol barajını aşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 45. dakikada takımını 2 farklı öne taşıyan golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Ronaldo'nun Juve formasıyla 100. sayısı oldu.

Cristiano Ronaldo, 3 farklı takımla 100 gol barajını aşan oyuncu olarak tarihe geçti.

Portekizli yıldız, La Liga ekibi Real Madrid'de 450, Premier Lig temsilcisi Manchester United'da 118 gole imzasını atmıştı. Ronaldo'nun Portekiz milli takımı formasıyla da 103 golü bulunuyor.