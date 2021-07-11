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Copa America'da şampiyon Arjantin

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Copa America finalinde Arjantin, Brezilya'yı Di Maria'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve 28 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı

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Copa America'da şampiyon Arjantin

Copa America finalinde ev sahibi Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Maracana Stadyumu'nda oynanan maçı Esteban Ostojich yönetti.

Karşılaşma, 1-0'lık Arjantin üstünlüğüyle noktalandı.

Tangoculara şampiyonluğu getiren gol, 22. dakikada Angel Di Maria'dan geldi.

Arjantin, bu sonuçla 1993 yılından bu yana ilk kez Copa America'da şampiyonluğa ulaştı.

Messi'nin rüyası gerçek oldu

Arjantin formasıyla 3 kez Copa America, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan Lionel Messi, bu maçların tamamında sahadan boynu bükük ayrılmıştı.

Leo, ülkesi adına çıktığı 5. finalinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Daha önce U20 Dünya Kupası ve Olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Messi, bu zaferle birlikte halkaya Copa America'yı da ekledi.

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