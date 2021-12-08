banner583
banner753
Trodos'a yılın ilk karı düştü
Trodos'a yılın ilk karı düştü
18 0
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
84 0
 
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
28 0
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
31 0
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
49 0
74 0
16 0
banner661
banner726

Chelsea liderlikten oldu

banner476

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Chelsea, deplasmanda Zenit ile 3-3 berabere kaldı. İngiliz devi, grupta liderliği Juventus'a kaptırırken ikinci olarak son 16 turuna yükseldi

banner714
Chelsea liderlikten oldu
banner721

Gazprom Arena'da oynanan ve 6 gole sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı. Bu sonuçla 13 puanda kalan Chelsea, grupta Juventus'a geçilerek ikinci oldu. Tuchel'in öğrencileri, ikincilikle son 16 takım arasına kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 2. dakikada Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.

Zenit, 38. dakikada Claudinho'nun attığı golle eşitliği yakaladı. Bu golden 3 dakika sonra Serdar Azmoun ile bir gol daha bulan Rus ekibi, soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle girdi.

62'de Romelu Lukaku, Chelsea adına skora denge getiren golü kaydetti: 2-2.

Timo Werner, 85'te bir kez daha sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-3.

Magomed Ozdoyev'in 90+4'te attığı golle skora yeniden denge geldi: 3-3.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 sonuçlandı.

Grubun diğer maçında ise Juventus, sahasında Malmö'yü 1-0 yendi. Bu sonuçla Juventus grubu 15 puanla lider tamamladı. 1 puanda kalan Malmö turnuvaya veda ederken, 5 puan toplayan Zenit yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.