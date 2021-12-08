Chelsea liderlikten oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Chelsea, deplasmanda Zenit ile 3-3 berabere kaldı. İngiliz devi, grupta liderliği Juventus'a kaptırırken ikinci olarak son 16 turuna yükseldi

Gazprom Arena'da oynanan ve 6 gole sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı. Bu sonuçla 13 puanda kalan Chelsea, grupta Juventus'a geçilerek ikinci oldu. Tuchel'in öğrencileri, ikincilikle son 16 takım arasına kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 2. dakikada Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.

Zenit, 38. dakikada Claudinho'nun attığı golle eşitliği yakaladı. Bu golden 3 dakika sonra Serdar Azmoun ile bir gol daha bulan Rus ekibi, soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle girdi.

62'de Romelu Lukaku, Chelsea adına skora denge getiren golü kaydetti: 2-2.

Timo Werner, 85'te bir kez daha sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-3.

Magomed Ozdoyev'in 90+4'te attığı golle skora yeniden denge geldi: 3-3.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 sonuçlandı.

Grubun diğer maçında ise Juventus, sahasında Malmö'yü 1-0 yendi. Bu sonuçla Juventus grubu 15 puanla lider tamamladı. 1 puanda kalan Malmö turnuvaya veda ederken, 5 puan toplayan Zenit yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.