Chelsea, Juventus'u dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea kendi evinde Juventus'u 4-0 yenerek puanını 12'ye yükseltti.
StamfordBridge'de oynanan mücadelenin 25. dakikasında ev sahibi takım Chalobah ile 1-0 öne geçti. 55. dakikada Reece James farkı ikiye çıkardı.
58'de Hudson-Odoi skoru 3-0'a getirdi. 90. dakikada oyuna sonradan giren TimoWerner karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.
4 golle rakibini yenen son şampiyon Chelsea puanını 12'ye yükselterek averaj farkıyla ilk sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Juventus ise ikinci sırada kaldı.
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