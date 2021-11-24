Chelsea, Juventus'u dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea kendi evinde Juventus'u 4-0 yenerek puanını 12'ye yükseltti.

StamfordBridge'de oynanan mücadelenin 25. dakikasında ev sahibi takım Chalobah ile 1-0 öne geçti. 55. dakikada Reece James farkı ikiye çıkardı.

58'de Hudson-Odoi skoru 3-0'a getirdi. 90. dakikada oyuna sonradan giren TimoWerner karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

4 golle rakibini yenen son şampiyon Chelsea puanını 12'ye yükselterek averaj farkıyla ilk sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Juventus ise ikinci sırada kaldı.



