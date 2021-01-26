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Chelsea'de Tuchel dönemi

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı

Chelsea'de Tuchel dönemi
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Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alman teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Londra temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle Frank Lampard'ın görevine son vermişti.

Kariyerinde Augsburg II, Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in başına geçmişti.

Alman teknik adam yönetimindeki PSG, iki kez Ligue 1, birer kez Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti.

Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı. 

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Etiketler; #Premier Lig #Chelsea #Thomas Tuchel
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