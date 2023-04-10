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Cenk Tosun Trabzon'a karşı yok

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Beşiktaş'ta BitexenGiresunspor maçında sakatlanan Cenk Tosun, Trabzonspor deplasmanında formasından uzak kalacak

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Cenk Tosun Trabzon'a karşı yok
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-BitexenGiresunspor maçının 35. dakikasında sakatlanarak yerini GedsonFernandes'e bırakan Cenk Tosun'un durumu netleşti.
Golcü futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı ancak Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11'de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası kasığında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenk'e ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki santrfor, maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada GedsonFernandes'e bıraktı.
 
 
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