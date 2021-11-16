Ceferin: Herkes bu çılgın fikre karşı

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi teklifine karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu. Ceferin, "Futbola dair en ufak bilgisi olan herkes bu çılgın fikre karşı." dedi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Birliğin Futbol Şefi ZvonimirBoban ile birlikte Hırvatistan'ı ziyaret etti.

Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir yapılması önerisine ilişkin net tavrından taviz vermeyen Ceferin, "Futbol hakkında en ufak bilgisi olan herkes bu çılgın fikre karşı. Bu fikir Avrupa elemelerine, kadın futboluna zarar verir. Her iki yılda bir Dünya Şampiyonası'nın anlamı yok. Egosu yüksek insanların futbol tarihi yazması için başka yollar da var." dedi.

Ceferin, Avrupa Süper Ligi girişimi nedeni ile UEFA'da yaşanan dalgalanmayı ise, "O birkaç gün gerçekten stresli geçti" sözleriyle andı.

Avrupa Süper Ligi girişimini eleştirdi

Avrupa'nın çeşitli liglerindeki üst düzey takımlarının girişimiyle kurulmak istenen Süper Lig'i eleştiren Ceferin, "Evet Süper Lig öldü. Pürüz çıkaran üç kulüp var. Hep söylüyoruz kendi şampiyonanızı, kendi UEFA'nızı kurun diye ama yapmıyorlar. Hem Şampiyonlar Ligi'ne en önce onlar başvuruyor hem de kendi ligimiz var diyorlar. Komik bir durum ama o birkaç gün gerçekten stresli geçti." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda Avrupa'nın yeterince temsil edilememesi ile ilgili olarak da Avrupa'daki güçlü rekabete dikkat çeken UEFA Başkanı sözlerini "Eğer futbolun diğer kıtalarda da gelişmesini istiyorsak onlar da yeterince yer almalı" cümleleriyle noktaladı.

