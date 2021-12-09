Burak Yılmaz, tarihe geçti. Milli golcü, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda ikiden fazla gol atan 6’ncı futbolcu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille, G grubundaki son maçında Wolfsburg ile deplasmanda karşılaştı.

Lille, Burak Yılmaz'ın 75 dakika oyunda kaldığı maçta Alman ekibini 3-1 ile geçerek grubundan 11 puanla lider çıktı.

Karşılaşmanın açılış golünü 11'inci dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Deneyimli futbolcu böylece, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda ikiden fazla gol atan 6'ıncı oyuncu oldu.

Söz konusu listede Cristiano Ronaldo, FrancescoTotti, DidierDrogba, FilipoInzaghi ve Laurent Blanc da yer alıyor.

Milli golcü, oynadığı takımlarda 2012/2013 ve 2013/2014 sezonlarından sonra bir kez daha Avrupa'nın 1 numaralı kupasında üst tura yükselme başarısı gösterdi.



