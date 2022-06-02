Brezilya'dan farklı prova

Brezilya hazırlık maçına Güney Kore'ye konuk oldu. Sambacılar, Seul'daki maçı 5-1 kazandı.
Brezilya'ya galibiyeti getiren goller 7. dakikada Richarlison, 42 ve 57. dakikalarda Neymar, 80. dakikada Coutinho ve 90+3'te GabrielJesus'tan geldi. Güney Kore'nin tek golünü 31. dakikada EuiJoHwang kaydetti.
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