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Brezilya'dan farklı prova

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Brezilya, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Güney Kore'yi 5-1 mağlup etti

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Brezilya'dan farklı prova
Brezilya hazırlık maçına Güney Kore'ye konuk oldu. Sambacılar, Seul'daki maçı 5-1 kazandı.
Brezilya'ya galibiyeti getiren goller 7. dakikada Richarlison, 42 ve 57. dakikalarda Neymar, 80. dakikada  Coutinho ve 90+3'te GabrielJesus'tan geldi. Güney Kore'nin tek golünü 31. dakikada EuiJoHwang kaydetti.
 
 
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