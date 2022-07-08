banner762
banner815
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
49 0
"Çöpünüzü atmayın, ateş yakmayın"
10 0
 
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
26 0
Zeytin ağaçları SOS veriyor
Zeytin ağaçları SOS veriyor
23 0
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
23 0
“Bu nasıl bir vicdan?”
“Bu nasıl bir vicdan?”
37 0
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
33 0
banner797

Blatter ve Platini aklandı

banner476

FIFA'nın eski başkanı SeppBlatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, haklarında “dolandırıcılık” ve “zimmete para geçirme” suçlamasıyla İsviçre’de açılan davada suçsuz bulundu

banner825
Blatter ve Platini aklandı

İsviçre basınında yer alan haberlere göre Bellinzona Federal Ceza Mahkemesi hakimleri, Blatter’in FIFA başkanı olduğu 2011’de, dönemin FIFA asbaşkanlığını da yapan Platini’ye ödediği 2 milyon İsviçre frangının yasa dışı olarak ödenmediği yönünde karar aldı.
Kararın ardından Platini’nin, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle el konulan 2 milyon frangı geri alacağı bildirildi.
5 yıl hapis cezası öngörülüyordu
Blatter'in, FIFA başkanı olduğu 2011 yılının şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin başlatılan soruşturmanın iddianamesi Kasım 2021’de kabul edilmişti.
86 yaşındaki Blatter'e "dolandırıcılık, "kötü yönetim", "FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", 67 yaşındaki Platini'ye ise "dolandırıcılık", "zimmete para geçirme", "Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak ve sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.
FIFA, 2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından görevlerinden aldığı iki yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu ise iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti.
Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülürken, FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.
 

banner342
Etiketler; #FIFA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.