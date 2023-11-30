Beşiktaş, evinde fark yedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti. Beşiktaş karşılaşmayı 5-0 kaybetti.
Club Brugge'ün galibiyet golleri 4. dakikada Casper Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Thiago, 50. dakikada Raphael Onyedika Nwadike ve 69. dakikada Olsen'den geldi.
Temsilcimiz, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.
Club Brugge bu galibiyet sonrası puanını 13'e çıkardı.
İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Grubun diğer maçında Bodo/Glimt, Lugano'yu 5-2 mağlup etti.
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