Bentancur, sezonu kapattı

Tottenham Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Leicester City'ye 4-1 kaybedilen lig maçında sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
Uruguay Milli Takımı'nda 54 maçta görev alan RodrigoBentancur'un sezonu kapattığı ve ameliyat edileceği vurgulandı.
Geçen yıl ocak ayında Juventus'tan transfer edilen Bentancur, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada 6 gole imza attı.
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