Benfica'da Roger Schmidt dönemi

Benfica'da Jorge Jesus'tan sonra takımı çalıştıran Nelson Verissimo'nun yerine teknik direktörlük görevine Alman Roger Schmidt getirildi.
Benfica, Portekiz Ligi'nde 68 puanla 3. sırada yer alıyor.
Son olarak PSV'yi çalıştıran Roger Schmidt kariyerinde Paderborn, RB Salzburg, Bayer Leverkusen ve BJ Guoan takımlarından teknik direktörlük görevi yaptı.
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