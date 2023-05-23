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Belçika Futbol Federasyonunda bir ilk

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Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan beri çalkantılı bir dönemden geçen Belçika Futbol Federasyonunda başkanlık görevine ülke tarihinde ilk kez bir kadın getirildi

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Belçika Futbol Federasyonunda bir ilk
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Federasyonun yönetim kurulu, önceki başkan Paul Van den Bulck'un istifası üzerine Pascale Van Damme'ı başkan olarak atadı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Pascale Van Damme, başkan olarak görevini yapıcı, dürüst ve iş birliği içinde yürütmek istemektedir." denildi.
Van Damme ise federasyon yönetiminin kendisiyle birlikte yeni bir sayfa açma kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Pascale Van Damme, daha önce bilişim sektöründe yönetici olarak görev yaptı. Bazı uluslararası teknoloji şirketlerinde çalışan Van Damme'ın federasyonun başkanlık seçimine kadar görevde kalacağı kaydedildi.
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından istifalar ve görevden almalarla gündeme gelen Belçika Futbol Federasyonu, mart ayında CEO'su Peter Bossaert'ın kendi maaşını izinsiz artırdığı haberleriyle gündeme gelmiş, Bossaert görevden alınmıştı.
Federasyonun önceki başkanı Paul Van den Bulck da icra komitesinin yönetim kuruluna kendisi hakkında şikayet mektubu göndermesinin ardından geçen hafta istifa etmişti.
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen Belçika'nın grup aşamasında turnuvadan elenmesi üzerine teknik direktör RobertoMartinez'in yerine DomenicoTedesco getirilmiş, futbol yönetimindeki bazı isimler de değiştirilmişti.
 
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