Bayern Münih'te Thomas Tuchel dönemi resmen başladı.

2025 yılına kadar sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tuchel, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Avrupa'nın en iyi ve en yetenekli kadrolarından birine sahibiz. Bu kadroyla her kupayı kazanabilirsiniz. Baskıyı ve stresi seviyoruz. Şimdi her şey öz güvene sahip olmak ve elindekilerin tamamını ortaya koymakla alakalı olacak. 3 kupayı birden kazanmak için her şeyi deneyeceğiz."

49 yaşındaki çalıştırıcı, kulübün eski teknik direktörü Julian Nagelsmann ile ilgili de konuştu.

Nagelsmann için çok üzücü bir durum olabileceğini ifade eden Tuchel, "Ama bu benim sorumluluğum değil. Bu yüzden işe elimden geldiğince enerji dolu yaklaşıyorum." dedi.

Son olarak Chelsea'de görev alan Alman teknik adam, Paris Saint Germain ve Borussia Dortmund gibi kulüplerde de çalıştı.