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Bayern Munih, Paris’ten avantajla döndü

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Bayern Munih, Paris’ten avantajla döndü
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında kazanan taraf Bayern Münih oldu. PSG'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Bavyera ekibi, tur için avantaj elde etti.
Parc des Princes Stadı'ndaki mücadelede takımlar, Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Bayern Münih'in galibiyet golünü 53. dakikada Kingsley Coman kaydetti. 
PSG'nin ise iki golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Bayern Münih'te Benjamin Pavard 90+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelenin rövanşı 8 Mart tarihinde Allianz Arena'da oynanacak. 
 
 
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