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Bayern Münih Nagelsmann'ı gönderdi

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Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, teknik direktör JulianNagelsmann ile yollarını ayırdı

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Bayern Münih Nagelsmann'ı gönderdi
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Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih tarihinin en genç teknik direktörü JulianNagelsmann'ın görevine son verildi. Alman devinin yeni hedefinin ise Thomas Tuchel olduğu iddia edildi. 
Devler Ligi'nde PSG'yi eleyip yarı finale yükselen Alman devi, Bundesliga'da ise liderliği Borussia Dortmund'a kaptırdı. Bayern Münih ligde oynadığı son maçta Bayer Leverkusen'edeplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. 
 
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