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Bayern Münih, Mönchengladbach deplasmanından puansız döndü

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengaldbach’a 3-2 yenildi. Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Bavyera ekibi, 43 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü

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Bayern Münih, Mönchengladbach deplasmanından puansız döndü

Bayern Münih, Bundesliga’nın 21. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach’a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Dayot Upamecano’nun 8. dakikada kırmızı kart görmesiyle Bayern Münih’in kalan bölümde 10 kişi mücadele ettiği maçta 13. dakikada Lars Stindl’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bavyera ekibi 35. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting’in topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 55. dakikada Jonas Hofmann ve 84. dakikada Marcus Thuram’ın golleriyle durumu 3-1 yaptı.

Bavyera ekibi 90+3. dakikada Mathys Tel ile bir gol daha buldu ve karşılaşma Borussia Mönchengladbach’ın 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Bayern Münih 43 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Borussia Mönchengladbach ise puanını 29’a çıkardı ve 8. sıraya yükseldi.

Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

Leipzig ekibi, deplasmanda Wolfsburg’u 3-0 yendi.

Volkswagen Arena’da oynanan karşılaşmada Leipzig’in golleri 14. dakikada Emil Forsberg, 85. dakikada Konrad Laimer ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Leipzig puanını 39’a çıkardı ve 5. sıradaki yerini korudu. Wolfsburg da puan cetvelinde 30 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bundesliga’da oynan diğer karşılaşmalarda Freiburg, deplasmanda Bochum’u 2-0, Stuttgart da sahasında Köln’ü 3-0 yendi.

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