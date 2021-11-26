Bayern Münih'i pandemi vurdu

Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını spor kulüplerini de vurdu. Alman devi Bayern Münih'in yıllık gelirinde 100 milyon eurodan fazla düşüş yaşandı

Kovid-19 salgını dünya ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Futbolda dünya devleri de pandemiden etkilendi.

Alman liginin en önemli kulübü Bayern Münih'in yıllık cirosunda büyük bir düşüş yaşandı.

Bavyera ekibi, 2020-2021 sezonundaki gelirini 640 milyon euronun biraz üzerinde olduğunu açıkladı.

Geçen sezonun rakamları ile kıyaslandığında Bayern Münih'in kaybı 100 milyon eurodan fazla...

Bayern Münih Almanya Ligi'nde (Bundesliga) son 9 sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Bu sezon da ligde lider olan Münih temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 5'te 5 yaptı ve üst tura çıkmayı garantiledi.

