Bayern Münih'i pandemi vurdu

Kovid-19 salgını dünya ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Futbolda dünya devleri de pandemiden etkilendi.
Alman liginin en önemli kulübü Bayern Münih'in yıllık cirosunda büyük bir düşüş yaşandı.
Bavyera ekibi, 2020-2021 sezonundaki gelirini 640 milyon euronun biraz üzerinde olduğunu açıkladı.
Geçen sezonun rakamları ile kıyaslandığında Bayern Münih'in kaybı 100 milyon eurodan fazla...
Bayern Münih Almanya Ligi'nde (Bundesliga) son 9 sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Bu sezon da ligde lider olan Münih temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 5'te 5 yaptı ve üst tura çıkmayı garantiledi.
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