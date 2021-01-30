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Bayern Münih, Hoffenheim'ı farklı geçti

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti

Bayern Münih, Hoffenheim'ı farklı geçti
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Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında Allianz Arena'da Hoffenheim'ı konuk etti.
Bavyera ekibi, 32. dakikada JeromeBoateng, 43. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçerken, Hoffenheim, 44. dakikada AndrejKramarij'in topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, 57. dakikada Robert Lewandowski ve 63. dakikada SergeGnabry ile iki gol daha bulduğu karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan lider Bayern Münih, puanını 45'e çıkardı. Hoffenheim ise 22 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Borussia Dortmund, Augsburg'u, Eintracht Frankfurt da Hertha Berlin'i sahasında 3-1'lik skorlarla yendi. Union Berlin-BorussiaMönchengladbach ve Werder Bremen-Schalke 04 karşılaşmaları ise 1-1 sonuçlandı.
 

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Etiketler; #Bayern Munih
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