Bayern Münih, Harry Kane için ısrarlı

Bayern Münih, İngiliz ekibi Tottenham'ın golcüsü Harry Kane için kesenin ağzını açtı. Alman kulübü, yıldız futbolcunun transferi için Premier Lig ekibine 100 milyon avro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor

Bayern Münih Harry Kane'den vazgeçmiyor. Bundesliga ekibi uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı İngiliz santrfor için her türlü fedakarlığı yapacak.

Bavyera temsilcisi, Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya gitmesinin ardından gol yollarında yaşadığı sorununu Harry Kane ile sonlandırmaya kararlı.

Alman basını, kırmızı beyazlı kulübün iki yöneticisinin yıldız golcünün transferini bitirmek için Londra'ya gittiğini yazdı. İddialara göre Bayern Münih, İngiliz santrfor için Tottenham'a 100 milyon avro ödemeye hazır.

Premier Lig ekibi ise sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek Kane'i daha yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak istiyor. Buna rağmen tarafların yapacağı üçüncü görüşmenin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

İngiliz futbolcunun eşinin Münih'de çocukları için okul görüşmesi yapması da bu ihtimali güçlendiriyor. İki kulübün anlaşması durumunda Harry Kane, Bayern Münih tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

30 yaşındaki santrfor, Tottenham'da 435 maçta 280 gol ve 64 asistlik bir performans sergiledi.



Foto: Kane



Galatasaray tur için sahaya çıkıyor



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.Müsabaka S SportPlus'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem WillyDelajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını ErwanFinjean ve CyrilMugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın tur atlaması için yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımlarının eşleşmesini geçen ekip ile karşılaşacak.

BAKAMBU, İLK MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden CedricBakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, MathiasRoss'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

Galatasaray'da LucasTorreira sakatlığı, MauroIcardi ile WilfriedZaha da UEFA listesinde olmadığı için yarınki mücadelede süre alamayacak.

Zalgiris'te ise ilk maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği sağlayan DonatasKazlauskas kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer bulamayacak.

