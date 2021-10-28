Bayern kupada bozguna uğradı

Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 5-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti

Borussia-Park Stadı'nda oynanan maçta Bayern Münih, Mönchengladbach'a flaş bir skorla kaybetti.

Mönchengladbach, 2. dakikada Kouadio Kone, 15 ve 21'de Rami Bensebaini ile 51 ve 57'de Breel Embolo'nun golleriyle Münih'i 5-0'la geçti.

Bu sonuçla başkent ekibi, kupaya 2. turda veda etti. Borussia Mönchengladbach ise adını bir üst tura yazdırdı.

Bundesliga'da son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih böylece 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği Bundesliga maçından bu yana ilk kez sahadan 5 farklı mağlup ayrıldı.



