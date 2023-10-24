Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso etkisi

Bayer Leverkusen, XabiAlonso yönetiminde farklı bir kimliğe büründü. İspanyol teknik direktörün işbaşı yaptığı dönemde düşme hattında yer alan Alman ekibi, aradan geçen 1 yılda zirveye yükseldi

Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'ın çevresini değiştirdi. İspanyol teknik direktör, Alman ekibini 1 yıl gibi kısa sürede ligin zirvesine çıkardı.

41 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezonun 9'uncu haftasında Bayer Leverkusen'de işbaşı yaptı.

Alman ekibi, o dönemde 5 puanla düşme hattında yer alıyordu. XabiAlonso ile toparlanma sürecine giren Bayer Leverkusen, sezonu 6'ncı sırada bitirdi.

İspanyol teknik adam, takımını UEFA Avrupa Ligi'ne taşımayı başardı.

Bayer Leverkusen, bu sezona ise fırtına gibi başladı.

Ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan XabiAlonso'nun ekibi, sadece Bayern Münih ile deplasmanda berabere kaldı.

Kırmızı siyahlılar, 22 puanla Bundesliga'nın zirvesinde yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapan Alman ekibi, gruptaki iki maçını da kazandı.

İspanyol çalıştırıcı, birçok oyuncusunun performansını yükseltti.

Özellikle Victor Boniface, JonasHofmann, Grimaldo ve Frimpong hücumda takımı sırtlayan isimlerin başında bulunuyor.

1 yılda takımına büyük değişim yaşatan XabiAlonso, oynattığı keyifli futbolla da takdir topluyor.