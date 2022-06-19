Barcelona, yayın haklarının %25'ini sattı

Barcelona kulübü yetkilileri, gelir elde etmek için yayın haklarının yüzde 25'inin satılmasını onayladı. Başkan Joan Laporta, yaklaşık 600 milyon avroya ihtiyaçları olduğunu söyledi

Barcelona'da yeni yapılanma döneminin ilk adımları atıldı.

Kulüp yetkilileri, gelir elde etme adına yayın haklarının yüzde 25'ini satma konusunda anlaşmaya vardı.

Başkan Joan Laporta bu ekonomik krizden kurtulmak için yaklaşık 600 milyon avro'ya ihtiyaçları olduklarını söyledi.

La liga yönetiminin, genç oyuncuların lisansının çıkartılmasına bile izin vermediğini belirten İspanyol spor adamı, daha fazla borç istemediklerini ifade etti.

Laporta ayrıca Barcelona'yı benzinsiz ve motoru ele geçirilmiş bir formula 1 arabasına benzetti.

Kulüp başkanı, takımdan ayrılan Lionel Messi hakkında ise üzgün olduğunu söyledi.

Arjantinli yıldızın Barcelona'nın son 20 yılının en önemli ismi olduğunu belirten Laporta, er ya da geç kendisine hak ettiği veda törenini yapacaklarını sözlerine ekledi.

