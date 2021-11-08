Barcelona, Xavi Hernandez'e emanet

Xavi Hernandez, 6 yıl sonra yuvasına döndü. La Liga devi Barcelona, genç teknik adamla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, sezona kötü bir başlangıç yapan futbol takımının toparlanabilmesi için büyük beklentilerle getirilen teknik direktör XaviHernandez'i tanıttı.

NouCamp Stadı'nın çimlerinde yapılan tanıtımı, 10 binden fazla Barcelonalı taraftar tribünden izledi.

Katalan kulübüne 6 yıl sonra, bu kez teknik direktör olarak geri dönen Xavi, kulüp başkanı JoanLaporta'nın hazır bulunduğu törende 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzaladı.

"BARCELONA, DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMI"

Xavi, taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, iki gün önce İspanyol basınına yaptığı açıklamaları tekrarlayarak, "Çok heyecanlıyım. Takımın layık olduğu yerlere gelmesi için çok çalışacağız. Barcelona, dünyanın en büyük takımı. Barcelona'nın sürekli talepkar olması gerekir. Ne kaybeder ne de berabere kalır. Burada kazanmak gerekir." dedi.

"BENİM DNA'M DEĞİŞMEDİ"

Tanıtıma, 41 yaşındaki İspanyol teknik adamın eşi, çocukları, babası ve arkadaşları da katıldı.

Tanıtıma, 41 yaşındaki İspanyol teknik adamın eşi, çocukları, babası ve arkadaşları da katıldı.

Diğer yandan Xavi basına yaptığı açıklamada da "Hepimiz JohanCruyff'un evlatlarıyız. Birçok hoca ile çalıştım. Van Gaal, Guardiola, Rijkaard, LuisEnrique. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Buraya teknik direktör olarak kendimi hazır hissederek geldim. Benim DNA'm değişmedi. Baskılı, fırsatlar yaratan, topa sahip olan, oyunun aktörü olan bir Barça istiyorum. Tekrar kazanmamız gereken çok şey var. Zor dönemler olacaktır ama birlik olmamız ve aynı yönde kürek çekmemiz gerek. Barça'nın yeniden her kulvarda kupa kazanma arzusuna kavuşması gerek. Kulübü tanımak benim için avantaj." şeklinde konuştu.

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve 17 sezon A takım formasını giyen Xavi, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 8'i lig şampiyonluğunu olmak üzere toplam 25 kupa kazanmıştı.

Xavi, LionelMessi'nin ardından Barcelona formasıyla en fazla maç oynayan futbolcu olarak kulüp tarihinde önemli bir yerde bulunuyor.

