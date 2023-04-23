Barcelona şampiyonluğa koşuyor

Barcelona sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Nou Camp Stadı'nda ligde 3. sırada bulunan, son haftaların formda takımı Atetico Madrid'i ağırlayan Barcelona'nın galibiyet golünü 44. dakikada Ferran Torres attı.

Puanını 76'ya çıkaran Katalan kulübü, en yakın rakibi Real Madrid'in 11 puan önünde avantajını korudu.

Ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa daha da yaklaşan Barcelona, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bu zamana kadar 26 kez lig şampiyonu oldu.

Atletico Madrid ise 60 puanla 3.'lükte kaldı.

