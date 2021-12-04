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Barcelona evinde yıkıldı

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Barcelona evinde yıkıldı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Betis'e 1-0 yenildi. Barcelona'nın başında 4. maçı çıkan teknik direktör Xavi Hernandez ilk yenilgisini aldı.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Betis'in galibiyet golünü 79. dakikada Juanmi attı.

Katalan ekibinde 17 yaşındaki orta saha oyuncusu "Gavi" lakaplı Pablo Paez Gavira 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona 23 puanla 7. sırada kalırken, Real Betis 30 puanla 3. sırada bulunuyor.

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