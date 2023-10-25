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Barcelona 3'te 3 yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Barcelona, konuk ettiği Shakhtar Donetsk'i 2-1 yendi. 3'te 3 yapan İspanyol devi, liderliğini sürdürdü

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Barcelona 3'te 3 yaptı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Devler Ligi'nin 3. haftasında İspanya devi Barcelona, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Barcelona, 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin Lopez'in kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.
Konuk ekip Shakhtar, 62. dakikada Georgiy Sudakov ile farkı 1'e indirdi: 2-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve Barcelona, sahadan 3 puanla ayrıldı.
H Grubu'nda 3'te 3 yapan Barcelona, puanını 9'a çıkararak liderliğini devam ettirdi. Shakhtar Donetsk ise 3 puanda kaldı.
 
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