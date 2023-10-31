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Avustralya çekildi, FIFA 2034 için tek aday Suudi Arabistan

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Avustralya Futbol Federasyonu, 2034 Dünya Kupası'na (FIFA 2034) ev sahipliği yapma konusunda adaylıktan çekildiklerini duyurdu. Avustralya'nın bu kararının ardından Suudi Arabistan, turnuva için tek aday olarak kaldı

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Avustralya çekildi, FIFA 2034 için tek aday Suudi Arabistan
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Avustralya, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği için adaylık sürecinden çekildiğini duyurdu.
Futbol federasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için gerekli araştırmaları yaptıktan sonra tüm şartları göz önünde bulundurarak 2034 Dünya Kupası'na başvuru yapmama kararı aldık. Bunun yerine, dünyanın en eski uluslararası kadın müsabakası olan AFC Kadınlar Asya Kupası 2026'ya ev sahipliği yapacak ve ardından 2029 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için dünya futbolunun en iyi takımlarını ağırlayacak güçlü bir konumda olduğumuza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Avustralya'nın adaylıktan çekilmesiyle bu turnuva için tek aday ülke Suudi Arabistan kaldı.
 
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