Avrupa’da zirvedekiler koltuklarına ısındı

Avrupa liglerinden İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldılar

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi. Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazanamadı.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı puan kayıplarıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Danimarka temsilcisi Kopenhag, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland ile 2-2 berabere kaldı.

MANCHESTER UNİTED, PREMİER LİG'DE MAĞLUP OLDU

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, evinde Brighton'a 3-1 yenildi.

Son 3 yılın şampiyonu Manchester City ise konuk olduğu West Ham United'ı 3-1 yenerek liderlikte yer aldı.

Tottenham, seyircisi önünde oynadığı Sheffield United karşılaşmasını 2-1 kazandı.

Arsenal, deplasmanda Everton'ı 1-0 yenerken Liverpool ise konuk olduğu Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 5. haftası sonunda 15 puanla zirvede yer alan Manchester City'yi 13'er puanla Tottenham, Liverpool ve Arsenal izledi.

BAYERN MÜNİH, BERABERE KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da haftayı beraberlikle kapattı.

Bavyera ekibi, 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasını Bayer Leverkusen, 10 puanla zirvede geçerken aynı puandaki Bayern Münih ikinci, Leipzig ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

REAL MADRİD LALİGA'DA 5'TE 5 YAPTI

İspanya La Liga'nın 5. haftasında konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 yenen Real Madrid, yoluna kayıpsız devam etti.

Real Madrid'in en yakın takipçisi Barcelona ise konuk ettiği Real Betis'i 5-0 yendi.

LaLiga'nın 5. haftasının ardından 15 puanı bulunan lider Real Madrid'i, 13 puanla Barcelona ve 10 puanla Athletic Bilbao takip etti.

INTER, HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOL ATTIĞI DERBİDE MİLAN'I FARKLI YENDİ

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, derbi mücadelesinde ağırladığı Milan'ı 5-1 yendi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 79. dakikada penaltıyı gole çevirdi.

Milan karşısında farklı kazanan Inter, ligde bu sezon çıktığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Lige iyi bir başlangıç yapan Milan ise bu sezonki ilk mağlubiyetini, derbide ağır şekilde yaşadı.

Son şampiyon Napoli, deplasmanda Genoa ile 2-2 berabere kalırken Juventus ise konuk ettiği Lazio'yu 3-1 yendi.

Serie A'nın ilk 4 haftasını galibiyetle geçen Inter, liderlik koltuğuna otururken Juventus, 10 puanla ikinci, Milan ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

MONACO, UZATMALARDA YEDİĞİ GOLLE GALİBİYETİ KAÇIRDI

Ligue 1'in 5. haftasında Monaco, uzatma dakikalarında yediği golle deplasmanda Lorient ile 2-2 berabere kaldı.

Sezona kötü başlayan son 2 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ise konuk ettiği Nice'e 3-2 mağlup oldu.

Ligue 1'de Monaco, 11 puanla zirvede yer alırken lideri 10 puanla Brest, 9 puanla Nice ile Olimpik Marsilya ve 8 puanla PSG takip etti.



