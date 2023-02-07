Avrupa’da zirvedekiler açık ara önde

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi olan İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), açık puan farkıyla liderliklerini sürdürürken, Almanya'da Bayern Münih 1 puanla farkla lider durumda

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.

PREMİER LİG

Lider Arsenal, Frank Lampard'ın ayrılmasının ardından teknik direktör SeanDyche yönetiminde ilk maçına çıkan Everton'adeplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Arsenal'in yenildiği haftada Manchester City, liderle arasındaki puan farkını kapatma şansını değerlendiremedi. Tottenham, konuk ettiği Manchester City'yi 15. dakikada Harry Kane'in ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup etti. Tottenham formasıyla resmi maçlardaki 267. golünü atan İngiliz futbolcu Kane, Jimmy Greaves'i geride bırakarak kulüpte tüm zamanların en golcü ismi oldu.

OldTrafford Stadı'nda CrystalPalace'ı ağırlayan Manchester United, 7. dakikada penaltıdan BrunoFernandes ve 62. dakikada MarcusRashford'ın attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Konuk takımın golünü 76. dakikada JeffreySchlupp attı. Manchester United'da Carlos Casemiro, 70. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Newcastle United ise ağırladığı West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 22. haftası sonunda, 50 puanlı Arsenal'i, 45 puanlı Manchester City, 42 puanlı Manchester United, 40 puanlı Newcastle United izledi.

LA LİGA

Puan tablosunun tepesindeki Barcelona, konuk ettiği Sevilla'yıJordiAlba (Dk. 58), Gavi (Dk. 70) ve Raphinha'nın (Dk. 79) ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı.

Real Madrid, deplasmanda Real Mallorca'ya 1-0 mağlup olarak zirve yarışında geriye düştü.

Sezonun formda ekiplerinden Real Sociedad ise konuk ettiği Real Valladolid'e 1-0 mağlup oldu.

La Liga'nın 20. haftasının ardından 53 puanı bulunan zirvedeki Barcelona'yı, Real Madrid 8, Real Sociedad ise 14 puan geriden takip etti.

SERİE A

Açık ara lider Napoli, KhvichaKvaratskhelia ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle deplasmandaSpezia'yı 3-0 yenerek şampiyonluk yarışında emin adımlarla yürümeye devam etti.

Milano derbisinde Inter, konuk ettiği Milan'ı LautaroMartinez'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 mağlup etti.

Roma ise ağırladığı Empoli'yi 2-0'lık skorla geçti.

Serie A'nın 21. haftasını 56 puanla zirvede tamamlayan Napoli'yi, 43 puanlı Inter, 40 puanlı Roma izledi.

BUNDESLİGA

Çekişmeli zirve yarışına sahne olan Bundesliga'da son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, 9. ve 14. dakikada KingsleyComan, 19. dakikada Thomas Müller ve 73. dakikada JamalMusiala'nın golleriyle konuk olduğu Wolfsburg'u 4-2 yendi.

Sezonun flaş ekibi Union Berlin, ağırladığı Mainz 05'i 2-1, Borussia Dortmund ise konuk ettiği Freiburg'u 5-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Bundesliga'nın 19. haftasının ardından 40 puana sahip lider Bayern Münih'i, 39 puanlı Union Berlin ve 37 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

LİGUE 1

Ligin 22. haftasında, zirvedeki PSG, KylianMbappe, Neymar ve SergioRamos gibi yıldızların sakatlıkları nedeniyle oynamadığı mücadelede konuk ettiği Toulouse'u 2-1 yendi. Fransa temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada AchrafHakimi ve 58. dakikada LionelMessi attı.

Olimpik Marsilya, ağırladığı Nice'e 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Lens ise Brestdeplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

PSG 54 puanla liderliğini sürdürdü. 46 puanlı takımlardan Olimpik Marsilya averajla ikinci, Lens ise üçüncü sırada yer aldı.

