Avrupa'nın 5 büyük ligi Türkiye'nin yasına ortak oldu

Türkiye'nin yasına, UEFA ve Avrupa'nın 5 büyük ligi de kayıtsız kalmadı. Karşılaşmalara Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından başlandı

İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya...5 büyük ligde başlama düdüğü, Türkiye'nin yasının paylaşıldığı 1 dakikalık saygı duruşunun ardından çalındı.

İngiltere ve Almanya ligi ekipleri, ayrıca siyah pazubant ile sahaya çıktı.

UEFA'dan da benzer bir karar geldi.

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlardan önce depremzedeler anısına saygı duruşunda bulunulması kararlaştırıldı.

UEFA ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 150 bin avro bağışta bulundu; ayrıca deprem bölgesinde faaliyet gösteren iki sivil toplum kuruluşuna 50 bin avro nakdi yardım yaptı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, ''Bu bağışlar, acil insani müdahaleye yardımcı olmak için toplandı. Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi Final haftasında ek bağış toplama etkinlikleri düzenlemeyi de planlıyoruz'' ifadelerine yer verildi.

