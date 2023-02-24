Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belirlendi

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:
Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
ShakhtarDonetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
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