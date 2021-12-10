Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belirlendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki grup maçları sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımla belli oldu.
Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.
Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki grup maçları sona erdi.