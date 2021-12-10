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Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belirlendi

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Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belirlendi
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki grup maçları sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımla belli oldu.
Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.
Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

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Etiketler; #UEFA Avrupa Ligi
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