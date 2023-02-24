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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşti.

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

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Etiketler; #UEFA #Avrupa Ligi #Fenerbahçe #Sevilla
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