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Avrupa'da bu hafta devler kapışacak

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İspanya'da Barcelona-Real Madrid, İngiltere'de Manchester United-Manchester City, İtalya'da Inter-Roma ve Napoli-Milan ile Fransa'da Marsilya-Lyon maçları haftanın öne çıkan karşılaşmaları olacak

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Avrupa'da bu hafta devler kapışacak
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Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar oynanacak.
Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde birbirinden heyecanlı beş maç izleyebilecek.
LaLiga'nın 11. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, lider Real Madrid'i LluisCompanys Olimpiyat Stadı'nda yarın TSİ 17.15'te ağırlayacak.
PAZAR GÜNÜ DÖRT KRİTİK MAÇ OYNANACAK
İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinin 10. haftasında da 29 Ekim Pazar günü 4 önemli maçın heyecanı yaşanacak.
Premier Lig'de Manchester kenti takımlarının derbi mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden United, son şampiyon City'yi TSİ 18.30'da OldTrafford Stadı'nda konuk edecek.
İtalya Serie A'da da iki kritik maç oynanacak. Lider Inter, evi GiuseppeMeazza Stadı'nda Roma'yla TSİ 20.00'de karşılaşacak. Son şampiyon Napoli ise lig ikincisi Milan'ı Diego Armando Maradona Stadı'nda TSİ 22.45'te ağırlayacak.
Ligue 1'de ise bu sezon istikrarlı performans sergileyemeyen Fransa'nın iki köklü takımından Olimpik Marsilya, son sıraya kadar gerileyen Olimpik Lyon'u TSİ 22.45'te konuk edecek.
 
 
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