Augsburg'da Berisha rüzgarı

Mergim Berisha, Bundesliga'da Augsburg formasıyla fırtına gibi esiyor.
Alman golcü şimdiden 18 maça çıktığı yeni takımıyla 8 gol atıp 4 de asiste imza attı.
Fenerbahçe'nin RB Salzburg'tan kadrosuna kattığı Berisha bu sezon başında beklentileri karşılayamadığı için Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralık olarak gönderilmişti.
Sarı lacivertliler, 2021 yılında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Berisha'nın Augsburg ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
MergimBerisha, geçen hafta Bundesliga'da en iyi 11'e seçildi.
Öte yandan Portekiz ekibi Braga'ya kiralanan Bruma ise 6 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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