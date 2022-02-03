Atiba'nın golü maça damga vurdu

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 11. maçlar oynandı.

8 takımın tek grupta mücadele ettiği CONCACAF Elemeleri'ne, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Namağlup lider Kanada, 66. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen AtibaHutchinson, 90+3. dakikada ise Jonathan David'in ağlar sarsmasıyla deplasmanda El Salvador'u 2-0 yendi.

Yine Beşiktaş'ta forma giyen CyleLarin'in ortasına vurmak isterken yere düşen Atiba'nın sırtına çarparak kaza sonucu filelerle buluşan gol, maçın unutulmaz anları arasına girdi.

ABD, ağırladığı Honduras'ı, 8. dakikada WestonMcKennie, 37. dakikada WalkerZimmerman ve 67. dakikada ChristianPulisic'in golleriyle 3-0 yendi.

Meksika, konuk ettiği Panama'yı 80. dakikada penaltıdan RaulJimenez'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Kosta Rika, deplasmanda Jamaika'yı 62. dakikada JoelCampbell'in fileleri sarsmasıyla 1-0'lık skorla geçti.

Üç haftası kalan elemelerde, puanını 25'e yükselten lider Kanada, Dünya Kupası vizesi için büyük avantaj yakaladı. 21 puanlı takımlardan ABD 2'nci, Meksika 3'üncü sırada yer aldı. Bu iki takımı, 17 puanı bulunan Panama takip etti.

Elemelerde ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

