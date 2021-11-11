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Aston Villa'da Gerrard dönemi

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Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da teknik direktörlük görevine Steven Gerrard getirildi. Geçen sezon şampiyonluğa taşıdığı İskoç takımı Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Gerrard, Aston Villa ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

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Aston Villa'da Gerrard dönemi
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Aston Villa Kulübünden yapılan açıklamada, "Steven'ı yeni teknik direktörümüz olarak atamaktan memnuniyet duyuyoruz. Steven hedefleri, felsefesi ve değerleri bizimle uyuşan bir isim." ifadelerine yer verildi.
Glasgow Rangers da, kulübe hizmetlerinden dolayı Steven Gerard'a teşekkür etti.
Steven Gerard ise yeni görevini, "İngiliz futbolunda köklü geçmişi ve geleneği olan Aston Villa'nın yeni Teknik Direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum" sözleriyle paylaştı.
Aston Villa, üst üste alınan 5 yenilginin ardından Teknik direktör Dean Smith ile yollarını ayırmıştı.
İngiliz ekibi, Premier Lig'de 10 puanla 16'ncı sırada bulunuyor.
 
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