Aston Villa'da Gerrard dönemi

Aston Villa Kulübünden yapılan açıklamada, "Steven'ı yeni teknik direktörümüz olarak atamaktan memnuniyet duyuyoruz. Steven hedefleri, felsefesi ve değerleri bizimle uyuşan bir isim." ifadelerine yer verildi.
Glasgow Rangers da, kulübe hizmetlerinden dolayı Steven Gerard'a teşekkür etti.
Steven Gerard ise yeni görevini, "İngiliz futbolunda köklü geçmişi ve geleneği olan Aston Villa'nın yeni Teknik Direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum" sözleriyle paylaştı.
Aston Villa, üst üste alınan 5 yenilginin ardından Teknik direktör Dean Smith ile yollarını ayırmıştı.
İngiliz ekibi, Premier Lig'de 10 puanla 16'ncı sırada bulunuyor.
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