Aslan, Norveç'te de kükredi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde'yi 90+3'te Fredrik Midtsjö'nün ayağından bulduğu golle 3-2 mağlup etti

Molde Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray son dakika golüyle galip gelmeyi bildi ve rövanş öncesi avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar, Molde'yi 3-2'lik skorla devirdi.

Galatasaray sahaya; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem ve Icardi 11'iyle çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Molde, 8. dakikada Martin Ellingsen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, bu gole 25'te Sergio Oliveira'nın serbest vuruştan kaydettiği golle yanıt verdi.

29'da sahneye Mauro Icardi çıktı. Arjantinli yıldız, Yunus Akgün'ün asistinde yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılar deplasmanda 2-1 üstünlük sağladı.

Yunus Akgün'ün 44. dakikada kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı. Hakem Anthony Taylor, pozisyonun başlangıcında Dries Mertens'in faul yaptığını tespit etti.

İlk yarı temsilcimiz Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Molde, 57'de Kristoffer Haugen'in attığı golle skora yeniden denge getirdi: 2-2.

Fredrik Midtsjö, 90+3'te Mauro Icardi'nin asistinde topu boş kaleye yolladı. Maç bu skorla tamamlandı.