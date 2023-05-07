Arsenal zirve takibini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Haftaya 3. sırada başlayan Newcastle United, zirve yarışındaki Arsenal'ı ağırladı.

Londra ekibi, Odegaard'ın 14 ve Schar'ın (kendi kalesine) 71. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

Puanını 81'e çıkaran Arsenal, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin bir puan arkasında takibi sürdürdü.

Bir maçı eksik Newcastle United ise 65 puanda kaldı.

