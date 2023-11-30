Arsenal ve PSV Eindhoven garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftası tamamlandı. B Grubu'nda ilk iki sırada yer alan Arsenal ve PSV Eindhoven, son 16 turuna kalmayı garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda son 16 turunu garantileyen Bayern Münih, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırladı. İki takımın da skoru lehine çeviremediği mücadelede 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih puanını 13'e çıkarırken, Kopenhag da Galatasaray'la puanını (5) eşitledi.

C Grubu mücadelesinde Real Madrid, sahasında ağırladığı Napoli'yi 4-2 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini Rodrygo, JudeBellingham, Nico Paz ve Joselu, konuk takımın gollerini GiovanniSimeone ve AndreZamboAnguissa attı.

B Grubu'nda sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi Lens'i 6-0 gibi farklı bir skorla geçen Arsenal, son 16 turu biletini aldı. Londra ekibinin gollerini KaiHevartz, GabrielJesus, Bukayo Saka, GabrielMartinelli, Martin Odegaard ve Jorginho kaydetti.

Lens'in yenilmesiyle ikinci sırada yer alan PSV Eindhoven da bir üst tura çıkma hakkını kazandı.

D Grubu'nda son 16 turunu garantileyen Inter, deplasmanda 34 dakika içinde JoaoMario'nun golleriyle 3-0 geriye düştüğü maçta Benfica ile 3-3 berabere kaldı. İtalyan ekibine beraberliği MarkoArnautovic, DavideFrattesi ve AlexisSanchez getirdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Manchester United (İngiltere): 3-3

Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3

Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0

Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya): 4-2

Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya): 0-0

Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya): 1-1

Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa): 6-0

Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya): 3-3



