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Arsenal, uzatmalarda ManU’yu devirdi

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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde Manchester United'i konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Arsenal son dakikada bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti

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Arsenal, uzatmalarda ManU’yu devirdi
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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Maça konuk ekip Manchester United hızlı başlarken 27. dakikada Marcus Rashford takımını öne geçirdi.
Arsenal'de 1 dakika sonra Martin Odegaard skoru dengeledi.
Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken uzatma anlarında Arsenal Declan Rice ve Gabriel Jesus'un golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Arsenal 10 puana yükseldi. Man. United ise 6 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında Arsenal deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Manchester United ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
 
 
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