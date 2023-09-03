Arsenal, uzatmalarda ManU’yu devirdi

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Maça konuk ekip Manchester United hızlı başlarken 27. dakikada Marcus Rashford takımını öne geçirdi.
Arsenal'de 1 dakika sonra Martin Odegaard skoru dengeledi.
Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken uzatma anlarında Arsenal Declan Rice ve Gabriel Jesus'un golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Arsenal 10 puana yükseldi. Man. United ise 6 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında Arsenal deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Manchester United ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
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