Arsenal, uzatmalarda ManU’yu devirdi

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde Manchester United'i konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Arsenal son dakikada bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti



Maça konuk ekip Manchester United hızlı başlarken 27. dakikada Marcus Rashford takımını öne geçirdi.

Arsenal'de 1 dakika sonra Martin Odegaard skoru dengeledi.

Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken uzatma anlarında Arsenal Declan Rice ve Gabriel Jesus'un golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Arsenal 10 puana yükseldi. Man. United ise 6 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Arsenal deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Manchester United ise sahasında



İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsena l evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi.Maça konuk ekip Manchester United hızlı başlarken 27. dakikada Marcus Rashford takımını öne geçirdi.Arsenal'de 1 dakika sonra Martin Odegaard skoru dengeledi.Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken uzatma anlarında Arsenal Declan Rice ve Gabriel Jesus'un golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.Bu sonucun ardından Arsenal 10 puana yükseldi. Man. United ise 6 puanda kaldı.Ligin 5. haftasında Arsenal deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Manchester United ise sahasında Brighton 'ı ağırlayacak.