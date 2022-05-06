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Arsenal, MikelArteta'nın sözleşmesini uzattı

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Arsenal, teknik direktör MikelArteta'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

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Arsenal, MikelArteta'nın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibiArsenal Kulübü, Aralık 2019'da takımın başına geçen 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de sezonun bitimine 4 maç kala 63 puanla 4. sırada yer alıyor.
 
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