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Arsenal koltuğu City'ye kaptırdı

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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal sahasında ağırladığı Manchester City'e 3-1 yenildi ve liderliği rakibine kaptırdı

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Arsenal koltuğu City'ye kaptırdı
İngiltere Premier Ligin erteleme maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.
Konuk takım, 24. dakikada Kevin De Bruyne, 72. dakikada JackGrealish ve 82. dakikada ErlingHaaland'ın attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Arsenal'ın golünü, 42. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.
Manchester City, 23. haftası geride kalan ligde 51 puana ulaştı ve maç eksiği bulunan Arsenal'ın önünde averajla liderliği ele geçirdi.
 
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