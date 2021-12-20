Arsenal'in çıkışı sürüyor

İngiltere Premier Ligi'nin 18'inci haftasında Arsenal, konuk olduğu Leeds United’ı 4-1 mağlup etti. Londra ekibi, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Sezona Brentford, Chelsea ve Manchester City'e yenilgileriyle başlayan kırmızı beyazlılarda, MikelArteta’nın takımdaki geleceği tartışılıyordu.
Kulüp yönetimi, alınan bu 3 mağlubiyet sonrası İspanyol teknik adamla yola devam etmişti. Alınan bu karar, sonucu ilerleyen dönemde vermeye başladı.
Arsenal, ligin 4. haftasından 12. haftasına kadar oynadığı 8 maçı da kaybetmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet 2 beraberlik alan "Topçular", ligin son sırasından 4'üncülüğe kadar yükseldi.
Arteta’nın öğrencileri, 12. haftada Liverpool deplasmanında 4-0 yenildi. Arsenal, sonrasında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazandı ve 2 mağlubiyet aldı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 18 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 32 puan topladı.
Şampiyonlar Ligi potasında bulunan Kuzey Londra ekibi, Manchester United ve Tottenham gibi rakiplerinin maç fazlasıyla üstünde bulunuyor.
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